Love is in the air, trama 28 giugno: il gesto inaspettato di Serkan (Di lunedì 28 giugno 2021) Love is in the air inaugurerà una settimana di programmazione densa di eventi che vedrà la rottura tra Eda e Serkan a causa di un diabolico piano ordito da Kaan per distruggere il suo nemico. Intanto, la trama di lunedì 28 giugno segnala che Eda organizzerà una cena tra Selin e Serkan il giorno del compleanno dell'imprenditore, che resterà male e non capirà perché la ragazza abbia agito in quella maniera. Serkan ne parlerà con Engin che proverà a rassicurarlo spiegandogli che potrebbe essere una tecnica amorosa di Eda. Quest'ultima, infatti, si confiderà con le sua amiche alle quali ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 giugno 2021)is in the air inaugurerà una settimana di programmazione densa di eventi che vedrà la rottura tra Eda ea causa di un diabolico piano ordito da Kaan per distruggere il suo nemico. Intanto, ladi lunedì 28segnala che Eda organizzerà una cena tra Selin eil giorno del compleanno dell'imprenditore, che resterà male e non capirà perché la ragazza abbia agito in quella maniera.ne parlerà con Engin che proverà a rassicurarlo spiegandogli che potrebbe essere una tecnica amorosa di Eda. Quest'ultima, infatti, si confiderà con le sua amiche alle quali ...

