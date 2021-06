Fratelli d’Italia sorpassa la Lega e il M5s cresce (+0,6%) nonostante la crisi Conte-Grillo – Il sondaggio (Di lunedì 28 giugno 2021) Cambio al vertice del sondaggio Swg relativo all’orientamento di voto degli italiani. Stando all’ultima indagine svolta, Fratelli d’Italia sale al 20,7 per cento superando così la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,3 per cento portandosi così al 20,3 per cento: il partito Giorgia Meloni diventa così la prima forza politica del Paese. La settimana presa in esame va dal 21 al 28 giugno. La forza politica che cresce di più in questo arco di tempo è il Movimento 5 Stelle che, nonostante la crisi interna tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Cambio al vertice delSwg relativo all’orientamento di voto degli italiani. Stando all’ultima indagine svolta,sale al 20,7 per cento superando così ladi Matteo Salvini che cala dello 0,3 per cento portandosi così al 20,3 per cento: il partito Giorgia Meloni diventa così la prima forza politica del Paese. La settimana presa in esame va dal 21 al 28 giugno. La forza politica chedi più in questo arco di tempo è il Movimento 5 Stelle che,lainterna tra Giuseppee Beppe, ...

