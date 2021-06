Feste e concerto di reggaeton: così è scoppiato il focolaio della variante Delta a Maiorca (Di lunedì 28 giugno 2021) Il maxi focolaio legato alla variante Delta di Maiorca, secondo la stampa spagnola, è partito da un concerto di musica reggaeton tenutosi nella Plaza de Toros lo scorso 15 giugno. Sull’isola delle Baleari sono 850 i ragazzi che hanno contratto il Covid durante il mega raduno e 3mila sono finiti in quarantena. Sono stati identificati 268 contatti di positivi che sono già rientrati a casa. Tra questi, 175 sono stati trasferiti in un Covid hotel per l’isolamento di 10 giorni, 33 sono infetti e nove sono stati ricoverati con febbre alta all’ospedale di Son Espases. Sotto accusa gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il maxilegato alladi, secondo la stampa spagnola, è partito da undi musicatenutosi nella Plaza de Toros lo scorso 15 giugno. Sull’isola delle Baleari sono 850 i ragazzi che hanno contratto il Covid durante il mega raduno e 3mila sono finiti in quarantena. Sono stati identificati 268 contatti di positivi che sono già rientrati a casa. Tra questi, 175 sono stati trasferiti in un Covid hotel per l’isolamento di 10 giorni, 33 sono infetti e nove sono stati ricoverati con febbre alta all’ospedale di Son Espases. Sotto accusa gli ...

LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - Corriere : ?? I positivi ora sono 850, i ragazzi in quarantena 3.000: c'è il timore per la stagione turistica - Corriere : Il concerto, le feste in hotel, i «botellon»: così è partito il maxi-focolaio di Maiorca (850 contagi) - Dagherrotipo1 : RT @Lorena_Sca_: Covid Maiorca, infettati 850 studenti. Il concerto, le feste: così è iniziato il focolaio- - mai_gret : No comment #Maiorca … “il pacchetto con spiaggia e ritmi reggaeton «all inclusive» proposto come viaggio di fine ma… -