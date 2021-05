Porsche Mobil 1 Supercup inizia la stagione con carburanti rinnovabili

(Di giovedì 20 maggio 2021) La nuova 911 GT3 Cup della generazione 992 fa il suo debutto in gara nella Coppa internazionale monomarcasul famoso circuito cittadino di Monaco. Ladi quest’anno, che si sta dirigendo verso quella che sarà la sua 29a, comprende otto gare disputate come supporto al Campionato del Mondo di Formula Uno FIA.per? Per la prima volta il motore da quattro litri aspirato da 375 kW (510 CV) funzionerà con Esso Renewable Racing Fuel, una miscela di combustibili prevalentemente a base di componenti bio-. Il passaggio a eFuel, che si basa sull’idrogeno prodotto utilizzando elettricità rinnovabile, è ...

Advertising

MacchineEdili : Doosan sponsor della Porsche Mobil 1 Supercap @DoosanEquipment @PorscheRaces -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Mobil

LiveGP.it

A partire da questo weekend, infatti, il driver calabrese affronterà la sfida del1 Supercup ... Iaquinta si metterà al volante di unaCarrera griffata Dinamic Motorsport - Centri...... nella Fara USA Hankook 500 in LMP3, dove si è laureato campione, nel GT Challenge de Las Americas in GTS, dove ha chiuso terzo, e nella prestigiosa1 Supercup, dove ha abbattuto ...La Porsche Mobil 1 Supercup di quest’anno, che si sta dirigendo verso quella che sarà la sua 29a stagione, comprende otto gare disputate come supporto al Campionato del Mondo di Formula Uno FIA.Il due volte campione italiano a Montecarlo per il Mobil 1 Supercup, il trofeo iridato della Porsche. L’avventura, quest’anno, è Mondiale. Il due volte ...