Milan, rinnovo Donnarumma: firma con clausola in caso di Champions (Di venerdì 21 maggio 2021) Se il Milan dovesse ottenere l’accesso alla prossima Champions League anche il futuro di Donnarumma potrebbe cambiare La gara contro l’Atalanta assume sempre più i contorni della partita spartiacque per il destino del Milan. Con l’accesso alla prossima Champions League anche il futuro di Donnarumma potrebbe subire un cambio repentino riavvicinandolo ai rossoneri. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, l’estremo difensore campano potrebbe infatti accettare l’offerta avanzata dal club rossonero chiedendo però l’inserimento di una clausola rescissoria accessibile intorno ai 30-35 milioni di euro. Maldini e Massara intanto però si sarebbero tutelati bloccando il portiere francese Mike Maignan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Se ildovesse ottenere l’accesso alla prossimaLeague anche il futuro dipotrebbe cambiare La gara contro l’Atalanta assume sempre più i contorni della partita spartiacque per il destino del. Con l’accesso alla prossimaLeague anche il futuro dipotrebbe subire un cambio repentino riavvicinandolo ai rossoneri. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, l’estremo difensore campano potrebbe infatti accettare l’offerta avanzata dal club rossonero chiedendo però l’inserimento di unarescissoria accessibile intorno ai 30-35 milioni di euro. Maldini e Massara intanto però si sarebbero tutelati bloccando il portiere francese Mike Maignan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva: #Donnarumma-#Milan rinnovo sempre più lontano #Sportitalia #Sportitaliamercato - AlfredoPedulla : #Donnarumma-#Milan, rinnovo sempre più in salita: con o senza #Champions - zazoomblog : Milan rinnovo Donnarumma: firma con clausola in caso di Champions - #Milan #rinnovo #Donnarumma: #firma - gilnar76 : Boquete festeggia il rinnovo: «Orgogliosa di questa maglia. Un altro anno insieme» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - tonytally : molti insultano chi come me non gli va giù il rinnovo di Z 'vi ricordate cosa eravamo prima di lui?'non metto in du… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo Milan, il dopo Donnarumma arriva dallo United Commenta per primo Secondo quanto sostiene Sky Sport UK, anche il Milan ha messo nel mirino Dean Henderson , portiere del Manchester United. Anche i rossoneri, così ...estate aveva accettato il rinnovo ...

Milan, doppia strategia sul mercato: con la Champions 3 acquisti top e Donnarumma, senza... Di conseguenza, come base di partenza, il Milan si porterebbe a casa una somma che supererebbe i 30 ... Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al rinnovo di Donnarumma: con il passare dei giorni ...

Milan, rinnovo Donnarumma: firma con clausola in caso di Champions Calcio News 24 Milan, rinnovo Donnarumma: firma con clausola in caso di Champions Se il Milan dovesse ottenere l’accesso alla prossima Champions League anche il futuro di Donnarumma potrebbe cambiare La gara contro l’Atalanta assume sempre più i contorni della partita spartiacque p ...

Milan, doppia strategia sul mercato: con la Champions 3 acquisti top e Donnarumma, senza... In via Aldo Rossi sono già andate in scena le prime riunioni per delineare la strategia in vista della prossima riapertura del calciomercato. Esistono due piani ...

Commenta per primo Secondo quanto sostiene Sky Sport UK, anche ilha messo nel mirino Dean Henderson , portiere del Manchester United. Anche i rossoneri, così ...estate aveva accettato il...Di conseguenza, come base di partenza, ilsi porterebbe a casa una somma che supererebbe i 30 ... Il primo nodo da sciogliere è quello relativo aldi Donnarumma: con il passare dei giorni ...Se il Milan dovesse ottenere l’accesso alla prossima Champions League anche il futuro di Donnarumma potrebbe cambiare La gara contro l’Atalanta assume sempre più i contorni della partita spartiacque p ...In via Aldo Rossi sono già andate in scena le prime riunioni per delineare la strategia in vista della prossima riapertura del calciomercato. Esistono due piani ...