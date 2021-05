D’Amato | “Ora puntiamo a vaccinare maturandi e over 30”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il problema, semmai, sono le dosi che non arrivano, ma la campagna vaccinale del Lazio procede a passo spedito. E dopo aver messo in sicurezza una larga percentuale di70 e 80, si va avanti con il modello open day. “Quello dello scorso weekend è andato molto bene, i ticket virtuali sono andati sold out in poche ore”, spiega al Foglio Alessio, assessore alla Salute del Lazio, che è pronto a replicare, e a rilanciare, già da sabato prossimo: “Questa volta gli hub saranno 30 e non più 21. E aumenteranno anche le dosi AstraZeneca disponibili, da 20 mila a oltre 25 mila”. Il modello dei “tre click e dopo 48 ore ti vaccini”, insomma, funziona bene “man mano che l’età dei vaccinati si abbassa, è veloce ed efficace per i più giovani – spiega l’assessore - E poi gli open day non sono utili solo al Lazio: hanno dato un forte segnale di fiducia su ...