Calcio | Chiesa | ‘finale intensissima | Juve ha dimostrato tanta esperienza’

(Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “E’ stata una finale, va dato merito all’Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma lahache haesperienza ed abbiamo portato a casa un grandissimo trofeo”. Lo ha detto Federicoal termine della finale di Coppa Italia vinta dalla2-1 sull’Atalanta grazie al suo gol, ai microfoni della Rai.è stato anche premiato come miglior giocatore della partita. “Siamo rientrati in campo conintensità evoglia, di solito questo è un grande valore che ha l’Atalanta e invece ce l’abbiamo avito noi e abbiamo vinto un grandissimo trofeo”, ha aggiuntoche poi sorridendo ha raccontato che prima della gara aveva detto ...

Advertising

SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - Gazzetta_it : #Juve , è qui la festa: la #CoppaItalia è tua! #Chiesa fa piangere l' #Atalanta - repubblica : ?? La Juve vince la Coppa Italia battendo l'Atalanta 2-1: gol di Kulusevskii, pareggio di Malinovskiy, rete decisiva… - bigciof : RT @tweetnewsit: Gigi #Buffon ha vinto la sua sesta #CoppaItalia: la prima nel 1999 l'aveva vinta al Parma con Enrico Chiesa, l'ultima col… - enzono16 : RT @SkySport: ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ? #Malinovskyi (41')… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Chiesa

Curiosità: Buffon ha vinto una Coppa Italia conpadre (Parma 1999) e configlio : 'Prima della partita ho detto a Gigi che ha vinto tanti trofei anche con mio padre ed era l'ora di ...Con la prima fiammata 'alla' segna il gol che vale il trofeo (29' st Dybala 5,5: Molle e quasi invisibile). KULUSEVSKI 8 Letale con il solito sinistro a giro, la specialità della casa, dalla ...Dopo aver diramato le formazioni ufficiali, Atalanta e Juventus si apprestano a scendere in campo per sfidarsi in occasione della finale di Coppa Italia. Segui con noi il live di Atalanta-Juventus dir ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - La Juventus vince la 14esima Coppa Italia della sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede ...