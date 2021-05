Inps, ad aprile reddito-pensione cittadinanza a 2,8 milioni individui (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di aprile 2021, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza (RdC) sono stati 1,1 milioni, mentre i percettori di pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 109mila, per un totale di 1,2 milioni di nuclei, pari a 2,8 milioni di persone coinvolte. Lo comunica l’Inps sottolineando che rispetto al mese di aprile 2020, si riscontra un 14% in più di nuclei percettori interessati, mentre rispetto al mese di marzo 2021 si rileva una variazione minima. In relazione al primo quadrimestre del 2021, sono 1,6 milioni i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC, pari a 3,5 milioni di beneficiari. Sempre nel mese di aprile, la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di2021, i nuclei percettori didi(RdC) sono stati 1,1, mentre i percettori didi(PdC) sono stati 109mila, per un totale di 1,2di nuclei, pari a 2,8di persone coinvolte. Lo comunica l’sottolineando che rispetto al mese di2020, si riscontra un 14% in più di nuclei percettori interessati, mentre rispetto al mese di marzo 2021 si rileva una variazione minima. In relazione al primo quadrimestre del 2021, sono 1,6i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC, pari a 3,5di beneficiari. Sempre nel mese di, la ...

