Il Liverpool vince e ha un piede in Champions. Ogbonna, gol per l'Europa del West Ham (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si completa la penultima giornata di Premier e il pubblico nuovamente presente vive e regala emozioni. REDS, UN piede IN Champions — Il Liverpool coglie tre punti fondamentali a Burnley (3 - 0), ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si completa la penultima giornata di Premier e il pubblico nuovamente presente vive e regala emozioni. REDS, UNIN— Ilcoglie tre punti fondamentali a Burnley (3 - 0), ...

Advertising

FootballAndDre1 : @sanchez_strada Ma li vince il city, magari il prossimo anno il Liverpool, una volta lo utd, poi il chelsea.. Le coppe idem - ETGazzetta : Premier League, il #Liverpool vince e ha un piede in #Champions - MusticaG : #PremierLeague, il #Liverpool vince ed è in zona #Champions. Coppa di Francia al Psg: decidono #Icardi e #Mbappé… - sportface2016 : #PremierLeague, vittorie per #Arsenal e #Liverpool - cmdotcom : #PremierLeague: #Tottenham ko, il #WestHam vince ed è sesto. Tris al Burnley, il #Liverpool vede la… -