Advertising

KarloLanna : The Mandalorian, la saga di Guerre Stellari diventa un western - lucaglia : The Mandalorian, la saga di Guerre Stellari diventa un western - iamtoad : @JOHNVSON93s yess infatti quando l’hanno presa in The Mandalorian una polemica immensa a me sta sul cazzo d’allora - andrewsword2 : RT @Tannhauser00: @andrewsword2 Cmq the mandalorian mi son fermato alla prima stagione... - Tannhauser00 : @andrewsword2 Cmq the mandalorian mi son fermato alla prima stagione... -

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian

il Giornale

Dal novembre del 2019, data in cui il servizio è stato lanciato sul mercato degli Stati Uniti, è disponibile. Si tratta della prima serie tv in live - action, cioè con personaggi in ......pre - produzione e il regista Peyton Reed festeggia la notizia rivelando una foto dal set in cui possiamo scorgere un particolare macchinario utilizzato per girare alcune puntate di. ...Il regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha pubblicato una prima foto dal set del film, che mostra uno strumento già utilizzato per The Mandalorian. Ant-Man and The Wasp: Quantumania è finalmen ...Il regista Peyton Reed ha confermato che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania verrà impiegata la tecnologia all'avanguardia nota come StageCraft.