Entra con una spranga nel centro sportivo della Roma e distrugge alcune auto: denunciato il padre del calciatore Scamacca (Di martedì 18 maggio 2021) E’ Entrato nel centro sportivo di Trigoria (dove si allena la Roma) e – spranga di ferro alla mano – ha iniziato a dare in escandescenza e a distruggere i finestrini delle auto parcheggiate nei paraggi. Trigoria, Entra con una spranga nel campo della Roma e distrugge le auto Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio quando il padre di Gianluca Scamacca – ex calciatore delle giovanili della Roma e in prestito al Genoa anche se di proprietà del Sassuolo – ha superato i cancelli e ha, prima distrutto la sbarra d’ingresso, poi ha danneggiato la macchina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) E’to neldi Trigoria (dove si allena la) e –di ferro alla mano – ha iniziato a dare in escandescenza e are i finestrini delleparcheggiate nei paraggi. Trigoria,con unanel campoleSono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio quando ildi Gianluca– exdelle giovanilie in prestito al Genoa anche se di proprietà del Sassuolo – ha superato i cancelli e ha, prima distrutto la sbarra d’ingresso, poi ha danneggiato la macchina ...

Advertising

Giorgiolaporta : No, non c'entra nulla il bellissimo spot delle #Dietorelle con una legge pericolosa che imbavaglia le opinioni dive… - borghi_claudio : @TarabellAlberto Ma quelle che ci sono scritte in dettaglio, vedi riforma della giustizia, per me possono pure anda… - franzrusso : Con @MarcoLorux entra nel vivo la seconda giornata di #NutanixWeek @nutanixitaly - tuttocampo : Il padre di Scamacca furioso a Trigoria, entra con una spranga e viene arrestato - Sicilianoporco7 : RT @Sicilianoporco7: ?RT ?6??7??2?? ?VIDEO COMPLETI CON SCOPATE E TANTA SBORRA IN BOCCA E IN CULO OGNI GIORNO METTIAMO VIDEO NUOVI ENTRA Q… -