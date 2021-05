Confcommercio: “Ripartenza c’è, ma sarebbe sciocco abbandonarsi all’entusiasmo” (Di martedì 18 maggio 2021) Ripresa dopo il Covid, oggi ha parlato Confcommercio per bocca di Mariano Bella, direttore dell’Ufficio studi. La “Ripartenza c’è, ma sarebbe sciocco abbandonarsi all’entusiasmo. Nel 2021 recupereremo solo un terzo dei consumi persi l’anno scorso. Quando finirà blocco licenziamenti molte imprese licenzieranno e aumenterà la disoccupazione, questo farà da tappo alla crescita economica”. Così si è espresso Bella ai microfoni di Cusano Italia Tv, non lesinando critiche al Decreto sostegni bis di imminente approvazione, giudicato “troppo complesso”. Ripresa dopo il Covid: “Attenzione a quando finirà il blocco dei licenziamenti” Sulla situazione dell’economia il direttore dell’Ufficio studi di Confcommercio ha un’opinione disincantata e avverte di astenersi da facili ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) Ripresa dopo il Covid, oggi ha parlatoper bocca di Mariano Bella, direttore dell’Ufficio studi. La “c’è, ma. Nel 2021 recupereremo solo un terzo dei consumi persi l’anno scorso. Quando finirà blocco licenziamenti molte imprese licenzieranno e aumenterà la disoccupazione, questo farà da tappo alla crescita economica”. Così si è espresso Bella ai microfoni di Cusano Italia Tv, non lesinando critiche al Decreto sostegni bis di imminente approvazione, giudicato “troppo complesso”. Ripresa dopo il Covid: “Attenzione a quando finirà il blocco dei licenziamenti” Sulla situazione dell’economia il direttore dell’Ufficio studi diha un’opinione disincantata e avverte di astenersi da facili ...

