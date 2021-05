Vicino di casa Ronaldo: «Improbabile stia facendo un trasloco Torino per Torino» (Di lunedì 17 maggio 2021) trasloco Ronaldo: parla il Vicino di casa dell’attaccante della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Dopo il video diffuso nelle ultime ore sul trasloco di Cristiano Ronaldo, Radio Punto Nuovo ha contattato un Vicino di casa dell’attaccante della Juventus. Ecco la sua conferma. «Ieri alle 23.30, due camion privati hanno caricato parte del suo parco auto. È Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Cristiano è sempre stato un Vicino esemplare, molto tranquillo e silenzioso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021): parla ildidell’attaccante della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Dopo il video diffuso nelle ultime ore suldi Crino, Radio Punto Nuovo ha contattato undidell’attaccante della Juventus. Ecco la sua conferma. «Ieri alle 23.30, due camion privati hanno caricato parte del suo parco auto. Èche sia unper. Crino è sempre stato unesemplare, molto tranquillo e silenzioso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

