Francesca Pascale che fini ha fatto dopo Silvio Berlusconi? (Di sabato 15 maggio 2021) Più di tutto, è lo sguardo. Uno sguardo sicuro e sorridente, mentre si allunga su quel mare colorato fatto da otto mila persone che in un assolato pomeriggio milanese alzano al cielo migliaia di cartelli arcobaleno. "Votate la legge Zan #temposcaduto", c'è scritto su ciascuno. Gli occhi non mentono, e quelli di Francesca Pascale alla manifestazione che all'Arco della Pace chiede l'approvazione del Ddl contro gli atti di discriminazione fondati su genere, orientamento sessuale o disabilità, dicono quel che il suo stile sbarazzino e le sue parole raccontano. «Io ricomincio da qua». Dai diritti civili, dalla difesa dei più deboli, dell'ambiente, degli animali. Da quei valori che, dice, più la rappresentano. Perché a 36 anni, ha spiegato lei stessa a II Messaggero, la vita cambia, come i sogni e le priorità. In questa vita nuova ...

