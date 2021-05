Mel B picchiata e strangolata | la Spice Girl protagonista di un video per denunciare la violenza domestica

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Melanie Brown, meglio nota come Mel B, è ladi ungirato per sensibilizzare sulle violenze domestiche. Era stata proprio l’exa parlare della sua terribile esperienza, durata dieci anni. Un matrimonio “violento”, come l’ha definito Mel B, che l’ha spinta a diventare ambasciatrice per l’ente benefico Women’s Aid. Nel, realizzato assieme al compositore italiano Fabio D’Andrea e intitolato “Love Should Not Hurt” (L’amore non dovrebbe ferire), l’artista, oggi 45enne, si trova a casa assieme al suo partner. Mel B cerca di fuggire dalle grinfie dell’uomo, ma viene afferrata e sbattuta a terra. LEGGI ANCHE => Caso Grillo, spunta un’altraai danni di S.: sarebbe avvenuta in Norvegia L’aggressore la picchia e la trascina per casa, ...