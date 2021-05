Il Papa agli Stati generali della natalità parla dopo Draghi e “benedice” l’assegno unico | “Politiche familiari siano lungimiranti”

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Finalmente in Italia si e? deciso di trasformare in legge un assegno, definitoe universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorita? e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l’avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie”. La “benedizione” diFrancesco alè arrivata all’apertura degliorganizzati dal presidente del Forum Associazioni, Gianluigi De Palo. Un evento che si è svolto a Roma, all’AuditoriumConciliazione, alla presenza del presidente del Consiglio, Mario, dei ministri ...

IlStati Generali della natalità, invita a non arrendersi allo stato delle cose ma ad andare avanti per invertire la rotta: 'A volte vi sembrerà di gridare nel deserto, di lottare contro i ...ROMA - "Il tema della natalità è basilare per invertire la tendenza e rimettere in moto l'Italia a partire dalla vita". Lo ha dettoFrancesco, intervenendoStati Generali della Natalità. "I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere dei figli, ma i loro sogni di vita si scontrano con un inverno ...Il pèremier: un investimento importante nelle politiche attive del lavoro, nelle competenze scientifiche e nell'apprendistato. Nel complesso, ...(LaPresse) "Un’Italia senza figli è un’Italia che non ha posto per il futuro". Lo ha detto il premier Mario Draghi agli Stati generali della Natalità, in ...