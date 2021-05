Ufficiale | Hector Cuper è il nuovo ct della Repubblica Democratica del Congo

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’ex allenatore dell’Inter,, torna ad allenare e lo fa ancora in una Nazionale dopo aver guidato l’Egitto e l’Uzbekistan.è ilctdel, l’annuncio lo ha datto la federazionelese: “Raul è ilallenatoredel. L’esperto tecnico succede a Christian N’Sengi Biembe alla guida dei Leopardi. L’argentino ha appena firmato un protocollo d’intesa con la Federcalciolese. Dovrà qualificare il team DRC per i Mondiali del Qatar 2022”. Foto: Sport Illustrated L'articolo proviene da Alfredo ...

Calcio News 24

Hector Cuper sarà il nuovo commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo: l'annuncio nei prossimi giorni Hector Cuper sarà il nuovo commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo. Come riportato da As, l'annuncio verrà dato nei prossimi giorni. L'allenatore argentino, ex di Inter e Parma (tra ...