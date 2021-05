Norma Gimondi eletta nella giunta nazionale del Coni (Di giovedì 13 maggio 2021) Norma Gimondi, figlia del super campione del ciclismo Felice, entra nella giunta nazionale del Coni (Comitato Olimpico nazionale Italiano). L’assemblea si è riunita nella mattinata di giovedì 13 maggio al Tennis Club Bonacossa di Milano. Sostenuta dalla Federciclismo di cui è vicepresidente, ha centrato il proprio obiettivo ottenendo 37 voti, nove in meno della martellista Silvia Salis che coprirà la carica di vicepresidente vicario. Nel nuovo governo guidato da Giovanni Malagò, al suo terzo mandato, spiccano i nomi anche del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dell’allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica Emanuela Maccarani e l’ex schiacciatrice della Volley Bergamo Antonella Del Core che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021), figlia del super campione del ciclismo Felice, entradel(Comitato OlimpicoItaliano). L’assemblea si è riunitamattinata di giovedì 13 maggio al Tennis Club Bonacossa di Milano. Sostenuta dalla Federciclismo di cui è vicepresidente, ha centrato il proprio obiettivo ottenendo 37 voti, nove in meno della martellista Silvia Salis che coprirà la carica di vicepresidente vicario. Nel nuovo governo guidato da Giovanni Malagò, al suo terzo mandato, spiccano i nomi anche del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dell’allenatrice delladi ginnastica ritmica Emanuela Maccarani e l’ex schiacciatrice della Volley Bergamo AntoDel Core che ...

