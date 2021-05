Le manovre di Lega e Fdi per boicottare il ddl Zan | chieste cento audizioni in commissione

(Di giovedì 13 maggio 2021) L'ostuzionismo costi quel che costi, visto che della legge contro l'omotransfobia ne hanno fatto il loro simbolo per no perdere i voti di quella parte dell'Italia retrograda e reazionaria che ...

Advertising

aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - Stefano02395205 : @borghi_claudio @dumbo54 @scarfimaurizio @gilardisil @ussarialati @olindocervi @4everAnnina Io ho ancora fiducia ne… - il_piccolo : Una lista Strukelj per sfidare Cisint a Monfalcone. Le manovre per il il voto delle comunali. Il presidente della L… - GVNVNCR : RT @StartMagNews: Parole, obiettivi e strategie della Lega di Matteo #Salvini. La nota di @PaolaSacchi3 -

Ultime Notizie dalla rete : manovre Lega

Globalist.it

Vediamo quante proposte" avanzate dae Fdi "si sovrappongono" a quelle di Montecitorio per "evitare doppioni. Una volta fatto tutto questo, vanno stabiliti tempi certi. Trattandosi di un tema ...... grazie alla base di partenza dell'ampia coalizione che sostiene il premier Mario Draghi:e 5S ... Da qui le grandiin corso, con scenari e previsioni, accordi e incontri carbonari, al fine ...Il disegno di legge è in discussione al Senato e l'estrema destra ultra-tradizionalista fa le barricate per far slittare l'approvazione della legge ...Con il ritorno della Volta di Vetro in Destiny 2 sarà possibile ottenere nuovamente alcune delle storiche armi del raid.