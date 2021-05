Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sperano nella zona bianca (Di mercoledì 12 maggio 2021) 12 maggio 2021 – Sono tre le regioni italiane che attualmente possono sperare di “tingersi di bianco” prima della fine del mese. Si tratta di Friuli Venzia Giulia, Molise e Sardegna, che al momento hanno un’incidenza inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. E’ però necessario che i dati siano confermati nelle prossime tre settimane. Italia quasi tutta gialla Dallo scorso lunedì non ci sono zone rosse in Italia, escluse limitate aree locali con misure restrittive ad hoc. Le regioni in territorio arancione sono Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Nel resto del’Italia domina invece il giallo: il rischio in calo è evidente anche dal monitoraggio nazionale giornaliero dell’ultima settimana. Con questo andamento decisamente positivo, ci sono tre regioni che hanno ragione di sperare nella ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) 12 maggio 2021 – Sono tre le regioni italiane che attualmente possono sperare di “tingersi di bianco” prima della fine del mese. Si tratta diVenzia, che al momento hanno un’incidenza inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. E’ però necessario che i dati siano confermati nelle prossime tre settimane. Italia quasi tutta gialla Dallo scorso lunedì non ci sono zone rosse in Italia, escluse limitate aree locali con misure restrittive ad hoc. Le regioni in territorio arancione sono Sicilia,e Valle d’Aosta. Nel resto del’Italia domina invece il giallo: il rischio in calo è evidente anche dal monitoraggio nazionale giornaliero dell’ultima settimana. Con questo andamento decisamente positivo, ci sono tre regioni che hanno ragione di sperare...

