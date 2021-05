Calciomercato | offerta del Napoli per Tolisso | il francese interessa anche a Juventus e Inter

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Come riportato dal quotidiano “Kicker”, Corentin, centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale, sarebbe finito nel mirino del. Il calciatore, in procinto di lasciare i bavaresi a fine stagione e già accostato alquando militava nel Lione, sarebbe finito nella lista dei desideridi, oltre che di diverse big europee come Atletico Madrid, Arsenal e Mster United. Il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2022 e quindi costringerebbe il club a cederlo quest’estate per non rischiare di perderlo a costo zero. Chi è, campione del mondo con la Francia Corentin, classe 1994, è un centrocampistadalle spiccate doti ...

Advertising

ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Mancini: 'Nessuna offerta, resto con l'#Italia fino a Qatar 2022. #Chiesa il più migliorato. Futuro? Un'estate da campione d… - cmdotcom : #Mancini: 'Nessuna offerta, resto con l'#Italia fino a Qatar 2022. #Chiesa il più migliorato. Futuro? Un'estate da… - PiacenzaPress : Calciomercato - Piacenza: presentata l'offerta per tenere Marchi. Stucchi firma nel weekend - ILTOROSIAMONOI : Calciomercato: c’è l’offerta del Toro per Mario Vuskovic - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Buffon, c'è l'offerta della Fiorentina: il portiere rifiuta i viola -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato offerta

SportPiacenza

Commenta per primo Il Catania è a rischio fallimento. I soci del club etneo (serie C) invitano l'italo - americano Joe Tacopina a presentare una nuova, mentre l'attuale proprietà Sigi sta provando ad allestire un tardivo piano B. Secondo il Corriere dello Sport , servono 4 milioni di euro entro 25 giorni.FUTURO - 'Nessunaufficiale. Resto in Nazionale almeno fino al Mondiale in Qatar 2022. Ma l'obiettivo adesso è passare un'estate nella mio Portonovo, a firmare autografi da allenatore ...MERCATO VEN 28 DICRAI - Koulibaly non ha clausola, ADL lo cede per 150 mln! Verdi, Younes e Karnezis... MERCATO VEN 28 DICRAI - Kouamè-Napoli, Ancelotti dà l'ok: fissato vertice, ADL offre ingaggio do ...Il portiere campione del mondo Buffon lascia la Juventus e su di lui piombano offerte ovunque, per il ritorno romantico in B c'è la risposta ...