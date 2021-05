Ravvicinamento tra Taiwan e l’Ue? Cosa si è detto al vertice Alliance of Democracies

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Prove ditrae l’Unione europea. La presidenteese, Tsai Ing-wen, ha chiesto a Bruxelles di avviare nuovi colloqui per un accordo bilaterale sugli investimenti. L’appello è stato lanciato durante il quartosulla democrazia di Copenaghen organizzato dall’Alleanza delle democrazie, da quanto riferisce su Twitter Stuart Lau, corrispondente di Politico. A settembre del 2020, Bruxelles e Taipei hanno tenuto per la prima volta un Forum europeo per gli investimenti, nel quale hanno partecipato circa 1400 enti dall’Europa e da’s President Tsai Ing-wen has asked EU to start talks for a bilateral investment agreement, as she addressed a summit by @Ao. She also highlighted Beijing’s sanctions on the Danish organiser. ...