Gazzetta: per l'Europeo Meret ancora in lizza, Politano nemmeno citato (Di martedì 11 maggio 2021) Manca un mese al fischio d'inizio degli Europei e la Gazzetta dello Sport dedica una pagina a capire quali sono i calciatori che già hanno assicurato il proprio posto nella nazionale di Mancini. Per il Napoli è già nel cassetto la convocazione di Di Lorenzo tra i difensori e Insigne in attacco, mentre resta sospesa quella di Meret Donnarumma titolare, sperando la questione contratto non lasci strascichi (come il momento no degli juventini). Sirigu vice. Per la terza maglia sfida tra Meret, protagonista nel bel finale del Napoli, Cragno, rientrato con applausi nel Cagliari e Gollini, non sempre perfetto con l'Atalanta ma sempre stimato dal c.t. Assente invece il nome di Matteo Politano, l'attaccante, che nella formazione azzurra sempre invece fondamentale, non è neanche menzionato dalla rosea tra i possibili ...

