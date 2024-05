Papa Francesco partecipa al tavolo ‘Bambini | Generazione Futuro’

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Lazione odierna del Santo Padre al“Bambini:Futuro” nell’Aula Nuova del Sinodo segna di fatto l’inizio del cammino verso la prima Giornata Mondiale dei bambini in programma sabato 25 e domenica 26 maggio e che culminerà con la celebrazione in piazza San Pietro. L’iniziativa per i più piccoli di oggi rientra nell’ambito degli eventi del secondo World Meeting on Human Fraternity, l'incontro per la fratellanza umana in corso a Roma e in Vaticano. Il percorso di avvicinamento alla due giorni, tra lo Stadio Olimpico e piazza San Pietro, che ospiterà circa 100mila bambini provenienti da oltre 90 nazioni, alcune delle quali, come la Palestina e l'Afghanistan, devastate da guerre e violenza. "A voi, bambine e bambini, dico: vi aspetto. Abbiamo il sogno della vostra gioia, del ...

