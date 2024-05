LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | Liuzzi si gioca le Olimpiadi! Chamizo prega in un’ultima speranza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53: Non riesce l’azzurra a contenere la reazione di Sobirova che mette a segno il doppio punto proprio in chiusura del primo round, difendendosi molto bene e ribaltando l’avversaria: 1-2 17.51: Sobirova subisce i 30? della passività e non riesce a portare l’attacco vincente: 1-0 Russo 17.49. ora le due finali della categoria -57 kg: Boldsaikhan (Mongolia) contro Hrushyna Akobia (Ukr) e l’azzurra Russo contro l’uzbeka Sobirova 17.44: Per la rinuncia di Orsos, in finale per i Giochi va l’uzbeka Akhmedva, che affronterà la turca Yetgil che ha battuto in fretta la greca Prevolaraki 17.43: Iniziata la seconda finale per il bronzo della -53 kg donne tra la greca Prevolaraki e la turca Yetgil 17.41: Ora la finale per il terzo posto della categoria -53 kg tra l’uzbeka Akhmedova e l’ungherese Orsos 17.39: L’AZZURRA ...