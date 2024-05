Mediaset - Terra Amara leader assoluta della prima serata

Viola come il Mare 2 - grande successo di ascolti per la seconda puntata : le ultime tre disponibili su Mediaset Infinity Sono stati oltre tre milioni e mezzo gli spettatori che hanno visto la seconda puntata di Viola come il Mare 2. La fiction di Canale 5, che vede come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, sta riscuotendo molto successo grazie alla sua trama ...

“L’Isola dei Famosi” - ascolti flop : Mediaset ad un bivio - pronto un clamoroso dietrofront News Tv. L’Isola dei Famosi 2024 non sta soddisfacendo le aspettative soprattutto in termini di ascolti. Il format, va detto, sta attraversando certamente un momento non facile già da qualche anno. Tuttavia, ad oggi, la situazione è grave: ...