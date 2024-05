Nuovo allenatore Napoli | la doppia finale europea di Gasperini e Italiano

Bergamo fa festa, la Dea entra nella storia. Un sogno che ora diventa opportunità per continuare a stupire. L’ Atalanta strapazza il Marsiglia: al Gewiss Stadium solo una squadra in campo, attorno una città unita verso l’obiettivo. Il risultato è ...

Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello Sport Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello ...

Nebuloni a Sky: "Contro la Roma possibile turnazione per Gasperini in vista della Juve" - Nebuloni a Sky: "Contro la Roma possibile turnazione per gasperini in vista della Juve" - Il giornalista Massimiliano Nebuloni ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di gasperini per la finale di Coppa Italia in ...

Il Leverkusen celebra la stagione da sogno regalando un tatuaggio ai suoi tifosi - Il Leverkusen celebra la stagione da sogno regalando un tatuaggio ai suoi tifosi - Il Leverkusen celebra la stagione strepitosa facendo un regalo ai propri tifosi: un tatuaggio da poter fare gratuitamente ...

Orlando: “Gasperini è veramente il Dio degli allenatori. Non lo vedo da nessun’altra parte” - Orlando: “gasperini è veramente il Dio degli allenatori. Non lo vedo da nessun’altra parte” - L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Atalanta su TMW Radio: “Che messaggio mandare a Gasp Che avrei voluto essere allenato da lui. Trasforma tutto in oro, è veramente il Dio degli allenatori ...