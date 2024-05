Questo è il tempo in cui attendo la grazia con Gabriele Portoghese al Teatro Vascello

(Di sabato 11 maggio 2024)è ilin cuilacon, premio Ubu 2021 come miglior attore, va in scena al: una biografia onirica e poetica di Pier Paolo Pasolini Dal 14 al 19 maggio alva in scenaè ilin cuilacon, premio Ubu 2021 come miglior attore, drammaturgia e montaggio dei testi di Fabio Condemi e, regia Fabio Condemi, con la drammaturgia della scena e dell’immagine di Fabio Cherstich. Una biografia onirica e poetica di Pier Paolo Pasolini attraverso le sue ...

“Ultimi crepuscoli sulla Terra” ancora in scena al Teatro Vascello - “Ultimi crepuscoli sulla Terra” ancora in scena al teatro vascello - Fino al 12 maggio sul palco del teatro vascello "Ultimi crepuscoli sulla terra", liberamente ispirato all’opera letteraria di Roberto Bolaño.

“Le memorie di Ivan Karamazov” Umberto Orsini in scena al Sociale - “Le memorie di Ivan Karamazov” Umberto Orsini in scena al Sociale - Domani sera il grande attore interpreta un suo personaggio iconico in un thriller psicologico e morale Ultimo appuntamento della stagione 2023/24 del teatro Sociale di Stradella con un gigante assolut ...

Ingegno e amore trionfano ne L'italiana in Algeri - Ingegno e amore trionfano ne L'italiana in Algeri - Nel '97 era stata accolta con successo con la splendida regia, scene e costumi di Dario Fo. Ieri, 27 anni dopo, L'Italiana in Algeri, capolavoro di Rossini, è tornata in scena tra gli applausi al ...