BigMama - pronta al grande passo | Voglio sposare Ludovica

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 11 maggio 2024) Nonostante si sia classificata 22esima all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marianna Mammone, in arte, è tra gli artisti del momento. La cantante, inoltre, a breve lancerà la sua autobiografia Cento occhi, in cui ha deciso di mettersi a nudo e a raccontare anche i lati più travagliati e dolorosi della sua vita. In occasione L'articolo