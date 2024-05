Il borgo immerso nell’aurora boreale - in una foto la magia del fenomeno

(Di sabato 11 maggio 2024) Montefegatesi (Lucca), 11 maggio 2024 – L’auroraè ildel momento in Toscana., video, scorci spettacolari da ogni parte del territorio e su ogni pagina social. Un’invasione di colori e stupore che questa sera, 11 maggio, secondo gli esperti concederà il “bis”. Aurorain Toscana, “spettacolo incredibile” Fra tutti i panorami spettacolari c’è anche quello scattato a Montefegatesi. Il piccolonella provincia di Lucca ha regalato un’atmosfera davvero incantevole raccontata dallascattata da David Bonaventuri. Le luci delle case sembrano galleggiare nei colori accesi dell’aurora. Uno scorcio spettacolare.

