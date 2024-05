Che succede quando si entra in un buco nero? La NASA lo mostra in un video pazzesco

(Di sabato 11 maggio 2024) Vi siete mai chieste e chiesti cosase si finisse all’interno di un? Nessun Interstellar (e non ce ne voglia Christopher Nolan) può mai prepararci a un evento del genere. Ma lapuò. E lo ha fatto con unsimulazione pubblicato sul canale YouTube dell’ente spaziale americano. Nelvoliamo letteralmente verso unsupermassiccio, un colosso con una massa più grande di 4,3 milioni rispetto a quella del Sole. Il, infatti, ha un campo gravitazionale così intenso da impedire la fuoriuscita di qualsiasi entità, compresa la luce (ecco spiegata la sua “oscurità”). Un’esperienza, creata da un supercomputer della, in cui la ...

È apparso un enorme buco sul Sole: le luci dell'aurora anche in Italia - È apparso un enorme buco sul Sole: le luci dell'aurora anche in Italia - In arrivo la più forte tempesta solare dal 2005: secondo l'agenzia metereologica statunitense l'aurora potrà illuminare il cielo fino a basse latitudini, anche in Italia ...