Altissima tensione al Salone del Libro | pro-Gaza sfidano la polizia

(Di sabato 11 maggio 2024) Momenti di grandeall'esterno deldeldi Torino. Un gruppo di circa 100 persone si è dato appuntamento per le ore 15 davanti all'ingresso deldele al centro di via Nizza. Il corteo non autorizzato si è diretto fino all'ingresso del Lingotto prima di essere fermato all'entrata dei padiglioni dalla, schierata in tenuta antisommossa e munita di blindati.

