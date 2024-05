Già morto Hamas diffonde il video dell' ostaggio Poi l' annuncio macabro

(Adnkronos) – Hamas ha diffuso un nuovo video che mostra l' ostaggio israeliano Nadav Popplewell. "E' morto in un vostro attacco aereo su Gaza di circa un mese fa" scrive in un comunicato, secondo la tv satellitare al-Jazeera, il braccio armato di ...

