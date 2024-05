Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi - 11 maggio

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024 Stasera, sabato 112024, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Singapore, Rotterdam e perfino New York potrebbero finire sotto qualche metro d’acqua nel prossimo futuro a causa della crisi climatica, è possibile contrastare questo destino? L’ingegneria e la tecnologia ci salveranno o ci vorrebbe anche più cultura ambientale? E a Venezia basterà il Mose per difendersi dalle acque alte? Sarà necessario azionarlo in continuazione? Il legame vitale fra laguna e Adriatico è comunque assicurato o si sta per spezzare? Quali sono gli scopi di chi nega il ruolo degli uomini nell’attuale crisi climatica? Dove nasce il negazionismo climatico? Questi sonoalcuni degli interrogativi sui ...

L'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile ritiene che investire nella transizione energetica possa stimolare la crescita economica: un 2,2% in più del Pil rispetto a un cambiamento più lento

Sapiens Un solo pianeta, al via la sesta edizione: nella prima puntata si parla di cambiamento climatico - Sapiens Un solo pianeta, al via la sesta edizione: nella prima puntata si parla di cambiamento climatico - Sapiens Un solo pianeta 11 maggio. Nella puntata, Mario Tozzi intervista l'umanista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie, la spiegazione del finale: come si colloca il film nella saga - Il Regno del pianeta delle Scimmie, la spiegazione del finale: come si colloca il film nella saga - Ora che è in sala Il Regno del pianeta delle Scimmie passiamo in rassegna il suo epilogo, ragionando su come potrebbe proseguire e di come si colloca all'interno del franchise. Occhio agli spoiler!

Il Papa, 'Il pianeta è in fiamme, non sappiamo vivere come fratelli' - Il Papa, 'Il pianeta è in fiamme, non sappiamo vivere come fratelli' - "Per garantire una pace duratura occorre tornare a riconoscersi nella comune umanità e a porre al centro della vita dei popoli la fraternità" (ANSA) ...