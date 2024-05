(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo l’ispezione ministeriale, l’ospedale fiorentino ferma il farmaco per la transizione dei minori: nel centro non c’erano terapeuti a tempo pieno, come richiesto da Aifa. Intanto, i genitori di ragazzi affetti da disforia sbugiardano i pediatri favorevoli al trattamento.

Il Careggi rinuncia ai bloccanti della pubertà - Dopo l'ispezione ministeriale, l'ospedale fiorentino ferma il farmaco per la transizione dei minori: nel centro non c'erano terapeuti a tempo pieno, come richiesto da Aifa. Intanto, i genitori di ...

Il Careggi rinuncia ai bloccanti della pubertà - Dopo l'ispezione ministeriale, l'ospedale fiorentino ferma il farmaco per la transizione dei minori: nel centro non c'erano terapeuti a tempo pieno, come richiesto da Aifa. Intanto, i genitori di ...