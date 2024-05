Roma - Dybala NON PARTE per Bergamo | SALTA l’ATALANTA

(Di sabato 11 maggio 2024) Paulonon partirà con la squadra per la trasferta contro. Le ultime sulle condizioni della Joya Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Pauloper la sfida tra Atalanta e. La Joya non aveva potuto giocare nemmeno un minuto in Europa contro il Bayer Leverkusen dopo l’ultimo infortunio. L’argentino era

