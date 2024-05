Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti | ecco trailer e poster ufficiali

(Di sabato 11 maggio 2024) dell’intenso thriller con James McAvoy, Mackenzie Davis e Aisling Franciosi Una famiglia americana, dopo aver stretto amicizia con una famiglia inglese durante un viaggio, viene invitata a passare un weekend nella loro tenuta di campagna. Quella che all’inizio sembra una vacanza da sogno, però, si trasforma presto in un incubo. Dalla Blumhouse, la casa produttrice di Black Phone, Scappa – Get Out e L’uomo invisibile, arriva un thriller intenso e ricco di suspense ambientato ai nostri giorni, interpretato dal vincitore del premio BAFTA James McAvoy (Split, Glass) in una performance avvincente nei panni del carismatico proprietario della tenuta, la cui ospitalità nasconde un’indicibile oscurità.No– Noncon gliè interpretato da Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro, Halt and ...

The Rogue Prince of Persia: l'Early Access è stato rinviato - The Rogue Prince of Persia: l'Early Access è stato rinviato - The Rogue Prince of Persia: l'Early Access è stato rinviato | News | Rinviato l'Accesso Anticipato di Rogue Prince of Persia.

The Rogue Prince of Persia è stato rinviato per evitare Hades 2, presto la nuova data d'uscita - The Rogue Prince of Persia è stato rinviato per evitare Hades 2, presto la nuova data d'uscita - evil Empire annuncia lo slittamento della data d'uscita di The Rogue Prince of Persia, inizialmente in programma per martedì 14 maggio solo su PC (Steam). In un comunicato diffuso sui propri canali so ...

Speak No Evil, il trailer italiano del film [HD] - Speak No evil, il trailer italiano del film [HD] - Regia di James Watkins. Un film con Mackenzie Davis, James McAvoy, Scoot McNairy, Alix West Lefler, Kris Hitchen. Prossimamente al cinema.