Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 11 maggio 2024)11 MAGGIOORE 17.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO SOLTANTO UN INCIDENTE SULL’A1-NAPOLI AVVENUTO TRA FERENTINO E FORSINONE, INVITIAMO CHI E IN VIAGGIO A PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SEGNALIAMO ANCHE DEGLI INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA TORNA IL GIRO D’ITALIA SULLE STRADE DEL. OGGI IN PROGRAMMA L’8° TAPPA “SPOLETO – PRATI DI TIVO” CHE TRANSITERÀ SULLA STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA ATTRAVERSANDO COMUNI DI LEONESSA POSTA E BORBONA. TUTTI I DETTAGLI ANCHE IN MERITO A CHIUSURE E DEVIAZIONI SONO ...

Cancellata la visita a Sanremo ed Albisola di Giuseppe Conte - ...Edoardo Rixi porteranno domani alla Camera durante il question time i disagi legati alla viabilità ... è stato oggi il capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria Angelo Vaccarezza. 'La situazione ...

Giro d'Italia 2024, ecco come cambia la viabilità per l'arrivo a Fano - Fano (PU) - In data 16 maggio passerà il Giro d'Italia con arrivo a Fano in viale Gramsci. Il passaggio della 12° tappa del Giro d'Italia tocca vari territori nella Regione Marche da Martinsicuro a Fano con divieti di transito e sosta lungo tutto il percorso. Le strade evidenziate in rosa nella tavola allegata saranno percorse dal giro, che entrerà nel territorio ...