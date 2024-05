Pogacar padrone del Giro - vince anche l' ottava tappa

Una settimana appena, 24 ore di gara: è bastato questo a Tadej Pogacar per impacchettare il Giro d’Italia. Una salita e una crono , come si sospettava da settimane: tra il dire e il fare c’è di mezzo questo fenomeno sloveno che dopo aver vinto a ...

Niente di che stupirsi. Due tappe e Tadej Pogacar è già lassù, dove ci si aspettava che fosse. C’è adesso che a Oropa ha vinto la sua prima tappa e si è vestito di rosa: il Giro sarà anche lungo e ricco di insidie, come gli imbonitori tv ...

Come sempre, Tadej Pogacar si era annunciato: "Mai pensato di poter perdere", aveva avvisato alla vigilia. Come sempre, non si è limitato a vincere, ma ha fatto un numero dei suoi: 35 chilometri di fuga solitaria, dopo gli 81 della Strade ...