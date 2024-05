Shrek | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

(Di sabato 11 maggio 2024): trama, personaggi, doppiatori e streaming delStasera, sabato 11 maggio 2024, alle ore 21,20 su1 va in ondad’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson, basato sulla fiaba omonima del 1990 di William Steig. Ilè anche il primodella serie cinematografica sull’orco verde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè un imponente orco verde che vive in solitudine all’interno di una casa di legno in una palude ed evita ogni contatto sociale siccome da sempre gli umani considerano cattivi gli orchi. Nonostante appaia scorbutico e solitario, in realtàè buono e altruista. In un luogo poco distante dalla sua palude, alcune guardie di Lord Farquaad ...

Quali sono i film da non perdere questa sera in televisione? Ecco una lista delle principali pellicole disponibili in prima sera ta

Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.

Shrek domina le classifiche dei film Netflix dopo l’annuncio del quinto capitolo! - shrek domina le classifiche dei film Netflix dopo l’annuncio del quinto capitolo! - shrek raggiunge la vetta delle classifiche di streaming di Netflix, mentre l'entusiasmo cresce attorno al quinto capitolo.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 11 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 11 maggio - 20.35 EUROVISION SONG CONTEST 2024 In diretta dalla Malmo Arena in Svezia, la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. A guidare il pubblico italiano Gabriele Corsi e Mara Maionchi, che commenteranno ...