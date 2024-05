Elezioni comunali a Calenzano: candidati e liste - Elezioni comunali a calenzano: candidati e liste - calenzano (Firenze), 11 maggio 2024 – Ecco tutti i candidati e le liste di calenzano in vista delle comunali dell’8 e 9 giugno.

San Donato . In collina arriva l’acquedotto - San Donato . In collina arriva l’acquedotto - Il Comune di calenzano destina 80mila euro per potenziare l'acquedotto sulla collina di San Donato, risolvendo problemi di approvvigionamento idrico e rotture frequenti. La convenzione con Publiacqua ...

Stop alle barriere architettoniche. La rivoluzione di trecento luoghi - Stop alle barriere architettoniche. La rivoluzione di trecento luoghi - La giunta dà il via al piano. Un censimento delle criticità . e una pianificazione dei lavori . per rendere la città adatta a tutti. .