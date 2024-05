Cade da pala eolica a Salemi - vittima è 33enne di Benevento

(Di sabato 11 maggio 2024) L'operaio morto in contrada San Nicola caduto mentre era lavoro su unaalta 112 si chiama Giovanni Carpinelli di 33 anni, originario di. L'intervento di recupero del corpo da parte dei Vigili del fuoco si presenta difficoltoso perché il corpo dopo la caduta si fermato a un'altezza di circa 48 metri.

