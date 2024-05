Le impressionanti immagini della bici di Amador - travolto da un camion | infortunio grave

(Di sabato 11 maggio 2024) Tremendo incidente per Andreyche è statoda undurante un allenamento ora rischia un lungo stop. Frattura alla gamba per lui.

Le impressionanti immagini della bici di Amador, travolto da un camion in allenamento - Le impressionanti immagini della bici di amador, travolto da un camion in allenamento - Un incidente tremendo che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi per Andrey amador. Il ciclista costaricano che si è reso protagonista in carriera di una vittoria al Giro d'Italia, è stato ...