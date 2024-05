Il Como degli indonesiani Robert e Michael Hartono punta ad una Serie A da protagonista

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo 22 anni ilsi riaffaccia inA per restarci. Infatti il club è uno dei più “ricchi” d’Italia. Appartiene agli, detentori di un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari secondo Forbes, entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta. Davanti a big dellaA come Commisso, Friedkin, Saputo o Elkann. I fratellicontrollano ilmediante l’azienda di famiglia e hanno già dimostrato di avere intenzioni. L’ingaggio di Cesc Fabregas, prima come calciatore poi come tecnico, è stato il primo passaggio di un progetto ad ampio respiro. Tra i piani societari rientra la ristrutturazione e l’ampliamento del Sinigaglia. ...

