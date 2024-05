Tensione Frosinone-Inter | aggredito un supporter nerazzurro con calci e pugni

(Di sabato 11 maggio 2024) La sfida tracontinua a scatenare motivi di discussione. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-5 e nel mirino è finito l’atteggiamento nei nerazzurri, senza obiettivi e reduci dalla sconfitta contro un’altra squadra in lotta per la salvezza, il Sassuolo. Due ultras delsono stati arrestati dalla polizia, insieme ai carabinieri, per un’aggressione avvenuta ieri. I dettagli sulla vicenda Alle 22.30 circa, un gruppo costituito da circa 15 tifosi appartenenti a una frangia ultras hannoun tifoso della squadra ospite che ha cercato riparo presso una pattuglia dell’Arma dei carabinieri in servizio di ordine pubblico. I tifosi in azione hannoil tifoso con, travolgendo anche quattro carabinieri, provocandogli ...

Momenti di grande tensione all'esterno del Salone del Libro di Torino. Un gruppo di circa 100 persone si è dato appuntamento per le ore 15 davanti all'ingresso del Salone del Libro e al centro di via Nizza. Il corteo non autorizzato si è diretto ...

Diretta/ Casertana Audace Cerignola streaming video tv: sfida tra rivelazioni (Serie C, 11 maggio 2024) - Diretta/ Casertana Audace Cerignola streaming video tv: sfida tra rivelazioni (Serie C, 11 maggio 2024) - Diretta Casertana Audace Cerignola streaming video e tv, quote e risultato live della sfida per il secondo turno dei play off di Serie C (11 maggio 2024) ...

Calcio Playoff Serie B: tensione al culmine: chi guadagnerà la promozione in Serie A I dettagli - Calcio Playoff Serie B: tensione al culmine: chi guadagnerà la promozione in Serie A I dettagli - Il culmine della stagione di Serie B è vicino, e con due squadre già promosse, l'attenzione si sposta sui playoff, dove la tensione è alta e ogni partita può riservare sorprese. Gli appassionati di ...

Bari-Brescia, Giampaolo: "Vinta la sfida più importante" - Bari-Brescia, Giampaolo: "Vinta la sfida più importante" - Il Bari tira un sospiro di sollievo. Con esso anche mister Giampaolo, che sorride contro il Brescia: "È una vittoria importantissima. Questa secondo me era la sfida più ...