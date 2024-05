LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | le azzurre Russo e Liuzzi al match decisivo per Parigi! Chamizo prega per un’ultima chance

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28. Tra pochi minuti si disputeranno le finali per il terzo posto del torneo femminile. Russo e Liuzzi sono ancora in corsa per l’Italia . Le due vincenti delle finali si affronteranno dalle 20.30 nella ...

17.15: Arriva proprio in extremis il pareggio di Valiev che vale l'ingresso in semifinale per l'albanese. Finale amarissimo per l'azzurro che è stato in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine: 5-5 e ...