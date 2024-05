Giro d' Italia 2024 - tappa 8 | tris di Pogacar Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di sabato 11 maggio 2024) Prati di Tivo, 11 maggio- La8 deld'porta la carovana da Spoleto a Prati di Tivo dopo 152 km: si tratta di unche Tadej, già vincitore a queste latitudini nella Tirreno-Adriatico 2021, conosce bene. All'epoca lo sloveno scattò a 5 km dal traguardo: oggi si accontenta (si fa per dire) di controllare il gruppo dei migliori della, dal quale perdono contatto con largo anticipo Luke Plapp, Alexey Lutsenko, Juan Pedro Lopez e Filippo Zana, prima di regolare tutti in volata, vedendo lievitare il proprio vantaggio grazie ai 10'' di abbuono. Insomma, stavolta la maglia rosa non fa il vuoto, forse per scelta o forse per un semplice cruise control dopo le fatiche della cronometro di ...

