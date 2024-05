Ngonge carico prima di Napoli-Bologna | Settimana da squadra - vogliamo l’Europa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 11 maggio 2024) Cyril, attaccante del, si è dettodel match contro il, sottolineando il duro lavoro dellaper raggiungere l’obiettivo Europa. A pochi minuti dall’inizio di, importante sfida in chiave europea per gli azzurri, Cyril, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni cariche di determinazione. “Abbiamo vissuto unada, abbiamo lavorato tutti insieme per l’obiettivo che è andare in Europa. Non è cambiato niente rispetto alle altre settimane. Lavoriamo duro”, ha affermato. Il giovane attaccante delha evidenziato l’unità di intenti all’interno del ...