L’imbarazzante scivolone del generale dell’Aeronautica Luca Goretti | Nessuna intelligenza artificiale fotterà un napoletano che vi fotte… VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 11 maggio 2024) Non bastavano le dichiarazioni imbarazzanti delVannacci, che nella sua ultima uscita ha detto che le persone dai capelli rossi non sono normali, ma ora c’è un altrofinito sotto le luci dei riflettori per una battuta a dir poco infelice. Il suo nome è, capo di Stato maggioremilitare che lo scorso 9 maggio era intervenuto per il centenario del “Ruolo delle armi” all’aeroporto militare “Francesco Baracca” di Centocelle. Proprio qui nacque nel lontano 1923 la Regia Aeronautica, con l’istituzione del “Regio corpo degli aeroporti”, che si occupava di tutte le attività di terra legate alle operazioni di volo. Nel 1998 il compartodivenne poi “Ruolo delle armi”. La battuta infelice di...