Mainz 05-Borussia Dortmund sabato 11 maggio 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Ancora OUT Haller nei gialloneri

Dopo 11 anni dall’ultima volta il Borussia Dortmund è riuscito nell’impresa di tornare in finale di Champions League, e lo ha fatto battendo il Paris Saint Germain sia all’andata che al ritorno. Una grandissima prova di sacrificio della squadra ...

Beffato nel finale nella trasferta sul campo della capolista Leverkusen, il Mainz 05 di Henriksen affronta in casa in questa sfida salvezza il Borussia Monchengladbach. Per gli 05er una gara d’orgoglio quella della BayArena che a prescindere dal ...